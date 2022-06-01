Больше 6 млн проблем решили москвичи с помощью портала "Наш город"

Более шести миллионов вопросов решили москвичи с помощью портала "Наш город". Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Этот сервис создан для взаимодействия с органами власти и ответственными службами. Достаточно отправить фото и описать ситуацию, и система сама определит, кто за это отвечает. После выполнения задачи пользователю придет отчет.

По регламенту, на ответ дается восемь рабочих дней. В среднем за день устраняется около трех тысяч недочетов. Чаще всего от жителей поступают запросы о состоянии дворов, дорог и освещения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.