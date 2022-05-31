"Московский патруль": авария с такси произошла на проспекте Вернадского

ДТП с такси произошло на проспекте Вернадского.

Машина такси врезалась в здание банка, в настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

По словам водителя, у машины отказали тормоза.

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