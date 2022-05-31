Городские службы локализовали утечку горячей воды в Кузьминках

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Городские службы локализовали прорыв трубы с горячей водой на улице Юных Ленинцев в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Участок теплосети по адресу улица Юных Ленинцев, дом 47, локализован. Вытекание воды ликвидировано. На месте работают городские службы", – говорится в сообщении.

Движение транспорта в районе аварии восстановлено.

31 мая прорыв трубы с горячей водой произошел на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. В связи с аварийно-восстановительными работами движение на улице было полностью перекрыто в обоих направлениях.

Также сообщалось, что авария привела к задержке автобусов т27, т38, Вк и Вч.

