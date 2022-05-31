Пожарные столицы отмечают профессиональный праздник 31 мая

31 мая пожарные службы Москвы отмечают свой профессиональный праздник. В честь этого дня в ГО ЧС рассказали, как они готовятся к жаркому сезону. Специалисты уже провели тренировки среди сотрудников и проверили технику.

Более 31 тысячи сотрудников готовы тушить природные пожары в Москве. В их распоряжении находится 6 тысяч единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.