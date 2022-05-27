Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Один человек погиб при пожаре на складе на юге Москвы в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщили в управлении МЧС по Москве.

"Уточнение информации по состоянию на 12.03: к сожалению, погиб 1 человек", – указано в публикации.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации возгорания.

Пожар произошел на Котляковской улице Москвы. Огонь распространился на площади в 350 квадратных метров. По данным экстренных служб, в помещении хранились горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.

