Пожар в производственном здании на юге Москвы потушен

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В Москве потушили пожар в производственном здании на юге города, передает РИА Новости.

"В 11:34 пожар ликвидирован", – сообщил источник информагентства в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сведения о пострадавших в результате возгорания не поступали. Площадь распространения огня составила 350 квадратных метров.

Пожар произошел 27 мая в производственном здании в районе Москворечье-Сабурово по адресу улица Котляковская, дом 8, строение 3. По данным экстренных служб столицы, в строении хранились горюче-смазочные материалы и резинотехнические изделия.

