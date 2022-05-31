На востоке Москвы загорелось офисное здание

Офисное здание загорелось на северо-востоке Москвы. Очевидцы показали кадры дымящегося окна на втором этаже, однако пламени не видно. Но из-за гари тяжело дышать.

Сотрудников вывели на улицу. По предварительным данным, никто не пострадал. Само здание находится на улице Коминтерна. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.