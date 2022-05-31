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Происшествия

19:10

Уголовное дело возбудили в отношении водителя, сбившего женщину на севере столицы

происшествияДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

В отношении водителя, насмерть сбившего женщину на севере Москвы, возбудили уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Авария произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. По информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. В результате ДТП произошло опрокидывание машины.

Находившийся за рулем мужчина рассказал, что не употреблял алкоголь, а автомобиль просто занесло. Он выразил готовность оказать помощь семье погибшей.

Водитель внедорожника насмерть сбил женщину на Дмитровском шоссе

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