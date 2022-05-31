Сбивший женщину на севере Москвы водитель рассказал подробности ДТП

Видео: Москва 24

Водитель автомобиля Range Rover, который вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода, рассказал Москве 24 подробности аварии.

"Меня просто занесло, занесло", – сказал мужчина, уточнив, что в момент случившегося находился в трезвом состоянии.

На вопрос о том, будет ли оказана помощь семье погибшей, мужчина ответил положительно.

Авария произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. По информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В результате ДТП также произошло опрокидывание машины. Ход расследования всех обстоятельств аварии находится на контроле в прокуратуре Москвы.

