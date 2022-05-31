Появилось видео момента ДТП на севере Москвы

Появилось видео момента аварии на севере Москвы, в которой погибла женщина-пешеход. Ролик опубликовали в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что ход расследования всех обстоятельств ДТП находится на контроле в прокуратуре Москвы.

"Прокуратура Москвы поставила на контроль ход проверочных мероприятий и принятие процессуального решения по факту ДТП на севере Москвы", – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Авария произошла на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе. По информации ГИБДД, водитель автомобиля Range Rover, не справившись с управлением, вылетел на тротуар, где сбил женщину-пешехода. Она скончалась от полученных травм. В результате ДТП также произошло опрокидывание машины.