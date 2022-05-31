Двух водителей приговорили к 2 годам лишения свободы за ДТП в Щукине

31 мая, 21:50
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Суд приговорил двух водителей к двум годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП в Щукине. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Их признали виновными по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Водителей также лишили права управления транспортными средствами на два года.
Происшествие случилось 24 ноября 2020 года на перекрестке улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. 61-летний Андрей Комаров на Audi Q7 проехал перекресток на желтый сигнал светофора, а 43-летний Евгений Кудряшов на Nissan Pathfinder повернул налево и не уступил дорогу Audi.
В результате Nissan выехал на тротуар, где наехал на 11-летнюю девочку и 57-летнюю женщину. Ребенок получил тяжкий вред здоровью, а женщина скончалась.
Ранее сообщалось, что в отношении водителя, который насмерть сбил женщину на севере Москвы, возбудили уголовное дело. По информации ГИБДД, водитель, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и сбил женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.
ДТП с участием внедорожника произошло на севере Москвы
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