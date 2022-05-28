ДТП с четырьмя машинами произошло на Вяземской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех машин произошло на Вяземской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Вяземской улице (после пересечения с Беловежской улицей) столкнулись 4 автомобиля", – рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают экстренные службы города.

В районе аварии частично ограничено движение. Проезд возможен только по одной полосе из трех.

Накануне массовое ДТП с участием грузовика произошло на Новорязанском шоссе. В результате аварии пострадали четыре человека.