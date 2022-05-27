Четыре человека пострадали в ДТП на Новорязанском шоссе

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Четыре человека пострадали в крупном ДТП на 26-м километре Новорязанского шоссе. Там столкнулись 16 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"Предварительно, у фуры отказали тормоза, она столкнулась с машинами. В ДТП пострадали четыре человека, один из них в тяжелом состоянии", – сказал собеседник агентства.

Ранее МВД Московской области сообщило, что авария произошла в 12:05 на 26-м километре от дороги М-5 "Урал". Из-за ДТП был заблокирован проезд по Новорязанскому шоссе в сторону области.

