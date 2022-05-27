Названа причина аварии на Новорязанском шоссе

Причиной массовой аварии на Новорязанском шоссе мог стать отказ тормозов у грузовика. Об этом сообщило МВД.

Столкнулись не менее 15 машин. Сообщалось о троих пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

