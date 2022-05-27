Экономическая война Запада против РФ и Белоруссии не помешает интеграции в ЕАЭС – Кремль

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владислав Воднев
Интеграция России и Белоруссии в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжится, несмотря на экономическую войну Запада против двух государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развязана как минимум против двух членов ЕАЭС – это Россия и Белоруссия. Но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата", – цитирует его ТАСС.
Ранее Владимир Путин заявил, что переход России на расчеты в национальных валютах с другими странами, в том числе с Белоруссией, дает эффект. По его словам, это способствует укреплению рубля.
При этом глава государства подчеркнул, что для России и Белоруссии в этом нет ничего нового, поскольку страны давно торгуют в национальных валютах.
Президент добавил, что российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар, несмотря на все сложности.
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