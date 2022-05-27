В Москве запустят салют в честь Дня пограничника 28 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Праздничный артиллерийский салют пройдет в столице в честь Дня пограничника 28 мая, сообщает mos.ru.
"Отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа запустит в Москве праздничный артиллерийский салют в честь Дня пограничника", – сообщили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.
Наилучший обзор ожидается в парке Победы на Поклонной горе, на аллее Партизан близ Центрального музея Великой Отечественной войны и на Лужнецкой набережной.
По данным ведомства, салют запустят из семи установок. В совокупности за четыре минуты произведут более 1,3 тысячи выстрелов. Начнется представление в 22:00 по московскому времени.
Ранее в ФСБ рассказали об усилении группировки российских пограничников на границе с Украиной. Военнослужащим передали групповое оружие и бронетехнику.
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