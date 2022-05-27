В ФСБ рассказали о попытках украинских националистов попасть в Россию под видом беженцев

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Фото: depositphotos/Grigorenko
Украинские националисты, в том числе те, которые участвовали в боевых действиях, пытаются проникнуть на территорию России под видом беженцев. Об этом рассказал заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
"Российскими пограничниками совместно с сотрудниками территориальных органов безопасности и подразделений Росгвардии в потоке беженцев выявлено порядка 250 лиц данной категории", – сказал он в интервью "Российской газете".
Он также добавил, что в настоящее время сохраняется угроза совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов, поэтому актуальной остается задача охраны стратегически важных объектов Крыма, включая транспортный переход.
По словам Кулишова, с 2014 года Украина при поддержке западных партнеров развертывала в приграничных с РФ районах войсковые формирования. Кроме того, за это время украинская сторона предприняла свыше 40 попыток антироссийских акций на государственной границе. Российские пограничники пресекли более 120 провокаций.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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