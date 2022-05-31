Минобороны показало работу российских боевых расчетов артиллерийских подразделений ВДВ

Минобороны опубликовало новое видео с подробной информацией о том, как работают российские боевые расчеты артиллерийских подразделений десантников.

Орудиями модели Д-30 были уничтожены вражеская военная техника и оборонительные сооружения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.