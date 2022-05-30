Более 300 тонн гуманитарной помощи доставлено в ДНР и Херсонскую область 30 мая

В понедельник в ДНР и Херсонскую область российские колонны доставили более 300 тонн товаров первой необходимости.

Отмечается, что всего в мае Россия поставила на Украину уже более 24 тысяч тонн гуманитарной помощи. В Минобороны отметили, что помощь освобожденным территориям будет оказываться и дальше, несмотря на то, что гуманитарные колонны часто подвергаются нападению со стороны украинских националистов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.