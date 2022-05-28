"Активные граждане" выберут самые полезные функции в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В проекте "Активный гражданин" запустили голосование за самые полезные функции приложения "Московский транспорт".
"Среди них поиск удобных и быстрых маршрутов для разных видов транспорта, расписание и онлайн-прогноз прибытия наземного транспорта, пополнение карты "Тройка" онлайн, просмотр загруженности транспорта, поиск ближайших машин каршеринга, самокатов и велосипедов, а также парковок. Участники могут выбрать до трех вариантов", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Также горожане смогут определить, какую новую функцию нужно добавить в приложение. Так, появиться может функция заказа такси, бронирования каршеринга и аренды самокатов.
"Кроме того, может появиться возможность просматривать информацию о водном транспорте: отслеживать расписание, выбирать время поездки и покупать билеты", – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что за восемь лет с момента создания проекта "Активный гражданин" его пользователями стали порядка шести миллионов горожан. Всего было проведено больше 5,3 тысячи различных голосований, по которым получено около 200 миллионов мнений москвичей.
В прошлом году площадка провела 300 голосований и 35 викторин: горожане выбирали дизайн и названия новых станций метро, первого в Москве речного электрического трамвайчика, а также давали имена обитателям Московского зоопарка.
Собянин подвел итоги голосования в "Активном гражданине" по выбору названий станций метро
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