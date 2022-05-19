Имя собаке-роботу Госинспекции по недвижимости выбрали на "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первом месте голосования на "Активном гражданине" по выбору имени для робота-собаки Госинспекции по недвижимости оказался вариант "Арти". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Такое имя электронному сотруднику хотели бы дать 30,79% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие 185 786 человек.

Отмечается, что по заданию сотрудников столичной Госинспекции по недвижимости робот-собака "Арти" будет патрулировать районы Москвы, фотографировать городские панорамы, сверять их с загруженной картой и определять, есть ли на этом участке незаконные строения.

Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.

По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования.

Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.

