Имя собаке-роботу Госинспекции по недвижимости выбрали на "Активном гражданине"

07:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На первом месте голосования на "Активном гражданине" по выбору имени для робота-собаки Госинспекции по недвижимости оказался вариант "Арти". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Такое имя электронному сотруднику хотели бы дать 30,79% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие 185 786 человек.
Отмечается, что по заданию сотрудников столичной Госинспекции по недвижимости робот-собака "Арти" будет патрулировать районы Москвы, фотографировать городские панорамы, сверять их с загруженной картой и определять, есть ли на этом участке незаконные строения.
Ранее сообщалось, что новые объекты Международного медицинского кластера в Сколкове в Москве строят с помощью робота-собаки. Руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал, что пес помогает выполнять работу живых специалистов.
По его словам, чтобы использовать робота, необходимо формирование проектной документации в электронном виде и использование технологий информационного моделирования.
Робот-собака может передвигаться при помощи пульта или в автоматическом режиме по алгоритмам SLAM-позиционирования с помощью лидаров.
"Городской стандарт": робот-собака
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