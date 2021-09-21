В посольстве РФ назвали смехотворными данные о новом подозреваемом в деле Скрипалей

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Посольство РФ в Великобритании назвало смехотворными заявления Лондона о том, что в деле с отравлением Скрипалей в 2018 году якобы был задействован еще один человек. Об этом сообщает ТАСС.

"Попытка представить информацию о прибытии и выезде некоего лица с территории Великобритании в те или иные дни марта 2018 года в качестве "вновь открывшегося обстоятельства" выглядит и вовсе смехотворно", – говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ прокомментировали обвинения Великобритании по делу Скрипалей. В Москве осуждают попытки Лондона переложить на Россию всю ответственность по этому инциденту.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона готова к сотрудничеству по линии правоохранительных органов двух стран и соответствующих экспертов с целью расследования произошедшего в Солсбери.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они сотрудники ГРУ.