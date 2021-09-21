В МИД РФ прокомментировали обвинения Великобритании по делу Скрипалей

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В Москве осуждают попытки Лондона переложить на Россию всю ответственность по делу отравления Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента", – приводит ее слова ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона готова к сотрудничеству по линии правоохранительных органов двух стран и соответствующих экспертов с целью расследования инцидента в Солсбери.

Ранее британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Скрипалей. В покушении на убийство заочно обвинен Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года, некоторое время они находились в коме, однако позже пришли в себя. Британские власти утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов, которые попали на записи с камер видеонаблюдения в Солсбери. Лондон полагает, что они являются сотрудниками ГРУ. Владимир Путин при этом позже опроверг данное утверждение, отметив, что подозреваемые являются обычными гражданскими лицами.

