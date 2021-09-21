В Кремле прокомментировали заявления ЕСПЧ по делу Литвиненко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Кремле считают голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно постановлению ЕСПЧ, российская сторона не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.
"До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям", – сказал представитель Кремля.
В постановлении ЕСПЧ говорится, что в России не провели эффективного внутреннего расследования убийства Литвиненко, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
"Суд, в частности, считает, что существует веская презумпция того, что при отравлении Литвиненко Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун действовали в качестве агентов российского государства. Он отмечает, что правительство России не предоставило никаких других удовлетворительных и убедительных объяснений фактам и не опровергло выводы расследования Великобритании", – говорится в коммюнике.
Также суд постановил, что Россия должна выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 22,5 тысячи евро в качестве компенсации судебных издержек.
Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. В его организме нашли значительное количество радиоактивного полония-210. Предполагается, что в покушении на него принимал участие бизнесмен Борис Березовский, получивший политическое убежище в Великобритании в 2003 году. В 2013 году предпринимателя нашли мертвым в доме его супруги в британском городе Аскот.
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