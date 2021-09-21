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В мире

13:56

В Британии назвали имя третьего подозреваемого по делу Скрипалей

за рубежом происшествия

Фото: depositphotos/jovannig

Британская полиция назвала имя третьего россиянина, которого обвиняют в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, распространенное Скотленд-Ярдом.

В покушении на убийство Скрипалей заочно обвинен Денис Сергеев, который якобы является сотрудником российских спецслужб.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года.

Главные подозреваемые в деле – люди, известные под именами – Александр Петров и Руслан Боширов. Они попали в объектив камер видеонаблюдения в Солсбери. Их фотографии опубликовал Скотленд-Ярд. Премьер Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что они сотрудники ГРУ.

Осенью 2018 года Владимир Путин рассказал, что российские власти получили данные по подозреваемым, они являются обычными гражданскими лицами. Затем Петров и Боширов дали интервью СМИ и рассказали о своей туристической поездке в Солсбери.

Дом Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

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