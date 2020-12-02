Племянница Сергея Скрипаля сообщила в СК о звонке его дочери

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что с ней связалась двоюродная сестра Юлия. Про звонок Виктория сообщила в СК, передает РИА Новости.

По ее словам, Следственный комитет не просил предоставить аудиозапись разговора. Виктория Скрипаль, которая проживает в Ярославле, говорила, что примерно неделю назад ей позвонила Юля Скрипаль.

Юля спрашивала, как себя чувствует 93-летняя бабушка, мать Сергея Скрипаля. По ее словам, экс-полковник до сих пор носит трахеостому. Сергей и Юлия в настоящий момент живут в Великобритании, но раздельно.

"У меня телефон записывает разговоры автоматически, и аудиозапись разговора у меня есть. Если следователям она потребуется, я готова ее предоставить, как это было раньше, например", – сказала Виктория.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждали, что покушение организовали российские спецслужбы, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок".

Несколько недель после отравления Скрипали находились в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.

В феврале посол Британии в Москве Дебора Броннерт заявила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. Она добавила, что Лондон хочет, чтобы фигуранты дела Скрипалей предстали перед судом – до тех же пор, пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться. Дипломат заверила, что улики по этому делу тщательно изучат, а судебный процесс проведут должным образом.