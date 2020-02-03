В Британии отказались раскрыть местонахождение Скрипалей

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Новый посол Британии в Москве Дебора Броннерт заявила, что экс-офицер ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия живы, но их местоположение раскрывать она не будет, передает газета "Коммерсант".

"Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц", – подчеркнула она.

Броннерт добавила, что Лондон хочет, чтобы фигуранты "дела Скрипалей" предстали перед судом – до тех же пор, пока этого не произойдет, расследование будет продолжаться. Дипломат заверила, что улики по этому делу тщательно изучат, а судебный процесс проведут должным образом.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Власти Соединенного Королевства утверждают, что покушение было организовано российскими спецслужбами, которые якобы использовали нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок". Несколько недель после отравления Скрипали пробыли в коме, но затем пришли в сознание. Юлию выписали из больницы в апреле, ее отца – в мае 2018 года. С тех пор они живут в Великобритании под охраной спецслужб.