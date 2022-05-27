Азия впервые обогнала Европу по объему закупаемой в РФ нефти – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Азиатские страны впервые обогнали Европу по объемам закупаемой в России нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler.
В Европу нефть в основном поставляют по трубопроводам. За последнюю же неделю танкеры перевезли от 74 до 79 миллионов баррелей нефти, что почти втрое больше, чем за период перед началом спецоперации.
Аналитик Джейн Се отметила, что объем российской нефти вырос до рекордного уровня в апреле благодаря увеличению поставок в Индию. По ее словам, ряд азиатских покупателей больше внимания уделяет экономике, чем политической позиции.
"Тем не менее США обращают внимание на покупку Индией российской нефти, поэтому могут быть некоторые риски снижения этого торгового потока", – подчеркнула Се.
Ранее американский аналитик Роберт Рапир заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на санкции Запада. Отмечается, что в апреле РФ получила от продажи нефти и газа 1,8 триллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 1,2 триллиона. Аналитик подчеркнул, что санкции Запада только на руку России.
В Словакии заявили, что запасов нефти в стране осталось на 105 дней
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