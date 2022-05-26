Эксперт объяснил, как пошлина на российские энергоресурсы скажется на доходах РФ

В Европарламенте предложили новую схему, как ограничить доходы России от поставок энергоресурсов: депутат ЕП от Словакии Эуген Юрзица убежден, что вместо эмбарго необходимы пошлины на их импорт. Евросоюзу пришлось выдумывать новую схему после того, как почти за месяц обсуждений члены объединения так и не смогли согласовать запрет на российскую нефть. Разбираемся, станут ли пошлины ударом по нашей энергетике или от их введения пострадает сама Европа.

Никак не успокоятся

Юрзица уверен, что введение пошлин на импорт российских энергоносителей будет самым эффективным вариантом санкций. Депутат Европарламента от Словакии в своих выводах ссылается на анализ бельгийского исследовательского центра Bruegel, который специализируется на разработках экономической политики. Со своим предложением он обратился в Европейский совет.

"Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. При введении пошлин стоимость товаров все равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере", – объяснил свою позицию депутат Европарламента.

Юрзица не первый, кто озвучивает подобное предложение. Власти США 17 мая во время встречи министров финансов "Большой семерки" рекомендовали странам Евросоюза подумать о введении пошлины на российскую нефть. Глава Минфина США Джанет Йеллен тогда заявила, что участники встречи не пришли к общему мнению по поводу ограничений.

Идею пошлин на российскую нефть горячо поддержали в Киеве. Глава офиса президента Андрей Ермак во время выступления по видеосвязи в одном из экспертных центров Вашингтона заявил, что часть собранных денег можно было бы направить на восстановление Украины.

Планы США и ЕС прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что при введении пошлин на российскую нефть ее покупателям придется больше за нее платить или покупать энергоресурсы на других рынках.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники.

Изначально Евросоюз обсуждал только отказ от поставок российских энергоресурсов. В частности, в шестой пакет санкций ЕС вошел запрет на импорт нефти. Но после нескольких недель обсуждения он был заблокирован, так как страны не смогли прийти к согласию. В частности, категорически против таких мер выступила Венгрия, которая сильно зависит от российской нефти.

Тем не менее председатель Европейского совета Шарль Мишель не теряет оптимизма. Во время визита в Швецию 25 мая он заявил, что согласовать нефтяное эмбарго все же попробуют к саммиту ЕС в Брюсселе 30–31 мая. Однако Мишель признал, что сделать это будет крайне трудно.

Полумера

Любые решения по российским энергоносителям в любом случае ударят по европейцам, отметил в разговоре с Москвой 24 ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников. Заместить их у Евросоюза пока в любом случае не получается, так как в мире нет лишних ресурсов, объяснил он.

"Видимо, еще довольно длительное время никаких решений здесь не будет. Но при этом их стратегический курс на сокращение зависимости от российских энергоресурсов понятен. Он был и раньше в связи с климатической повесткой, но в современных условиях его начнут реализовывать в более жестком варианте", – сказал эксперт.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Полное эмбарго в этом году без погружения европейской экономики в серьезный кризис невозможно. Отсюда и такие паллиативные варианты, как пошлины.

В то же время любые сценарии ограничений российских энергоносителей неприятны, обратил внимание специалист. Из-за этого придется ускорить работу по переориентации поставок на другие рынки. "Для нашей страны важно как можно скорее узнать, в какие сроки ЕС решится на эмбарго. Нам нужно понимать, как быстро потребуется перестраивать логистические цепочки по поставкам энергоносителей за рубеж. Эта неясность, на мой взгляд, вызывает большую головную боль, чем угрозы нефтяного тотального эмбарго", – заключил экономист.

Комментируя идею ввести пошлины на российскую нефть, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что за счет этого решения Европа хочет устранить ее дефицит и при этом не переплачивать. В беседе с Москвой 24 специалист назвал такой подход нереализуемым.





Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Проблема здесь довольно простая: а как заставить Россию продавать им нефть в таких условиях? Непонятен механизм, как пошлина должна одновременно и наказывать нашу страну, и не провоцировать нас отказаться от поставок. Сделать так довольно сложно.

"Достичь такого можно только в том случае, если этим займется какой-то потрясающий управленец. Но тогда почему он работает в Европейской комиссии, которая делает так много глупостей? Поэтому я полагаю, что добиться желаемого они не смогут", – уверен Фролов.

Эксперт отметил, что в Европе также рассматривается вариант, что пошлину за импорт российских энергоносителей будет платить не РФ, а зарубежные компании, которые их приобретают. При таком раскладе все издержки они могут переложить на потребителей, что приведет для них к очередному взлету цен, прогнозирует Фролов.

Но даже если пошлины в итоге были бы переложены на российских экспортеров, бюджет РФ все равно бы получал существенные доходы, отметил специалист. В пример он привел себестоимость прокачки газа в Европу, которая составляет 85 долларов за тысячу кубов. Поэтому даже при стоимости газа для РФ в 500 долларов, что намного ниже нынешних цен, в российский бюджет пойдут серьезные поступления, резюмировал Фролов.

