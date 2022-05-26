В ЕП задумались о введении пошлин на импорт энергоресурсов из РФ вместо эмбарго

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Европарламент может ввести импортные пошлины на российские энергетические ресурсы вместо эмбарго, заявил депутат ЕП от Словакии Эуген Юрзица в обращении к Европейскому совету. Об этом сообщает RT.

Юрзица, ссылаясь на анализ исследовательского центра Bruegel, подчеркнул, что для европейских стран наиболее эффективным вариантом санкций в отношении российских энергоносителей является введение пошлин на импорт.

"Торговые запреты приводят к сокращению поставок товаров и увеличению цен, притом что прибыль от роста цен остается в стране-экспортере. При введении пошлин стоимость товаров все равно растет, но деньги, вырученные от этого роста, остаются в стране-импортере", – пояснил парламентарий.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает санкционный удар. По словам президента, об этом говорят основные макроэкономические показатели. В частности, положительно сказался переход в торговле на национальные валюты. Президент подчеркнул, что это делается не в ущерб партнерам, все обязательства Россия выполняет.

До этого эксперт Александр Чечерин отметил, что в текущей ситуации беспрецедентного давления со стороны Запада, санкций и перспектив новых ограничений, включая нефтяное эмбарго, Россия может оказаться в выигрышном положении. Он напомнил, что страна является одним из крупнейших мировых экспортеров, поэтому она стала бенефициаром роста цен на ресурсы.