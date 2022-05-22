Решетников заявил, что санкции могут увеличить товарооборот России и Таиланда

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что западные санкции против России могут помочь достичь товарооборота с Таиландом объемом 10 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, перспективы развития торгово-экономических отношений РФ с Таиландом только выросли с введением санкций против РФ.
Ранее Решетников заявил, что Россия и Тайланд могут возобновить прямые рейсы между странами. Руководство Тайланда надеется на восстановление туристического потока, и прямые рейсы этому очень поспособствуют.
До этого министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что первый шок от введенных санкций для российской экономики прошел. По его словам, такой вывод можно сделать даже на основании того, что до сих пор готовятся новые пакеты ограничений и запретов.
Министр подчеркнул, что все ограничения являются результатом независимой политики РФ, собственного курса страны. Он добавил, что основой независимости внешней и экономической политики РФ является финансовый суверенитет, который продолжат крепить в будущем. Однако, отметил Силуанов, суверенитет это не изоляция страны.
Также посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что торговые отношения между Россией и Финляндией практически обрушились из-за антироссийских санкций ЕС, к которым присоединилась финская сторона. Кузнецов пояснил, что следствием введения ограничений стало резкое падение товарооборота, а также на это повлияли заморозка ряда совместных инвестиционных проектов и уход финских компаний из РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Минэкономики прогнозирует восстановление роста ВВП России в 2024 году до 3,2%
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