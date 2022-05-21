Россия и Тайланд могут возобновить прямые авиарейсы

Россия и Тайланд могут возобновить прямые рейсы между странами. Об этом рассказал министр экономики РФ Максим Решетников, он провел там несколько встреч.

Руководство Тайланда надеется на восстановление туристического потока, и прямые рейсы этому очень поспособствуют.

Также они обсудили проекты в аграрном секторе, энергетике, промышленности, экспорте технологий и инноваций. По словам Решетникова, потенциал по наращиваю товарооборота с Россией оценивается в 10 миллиардов долларов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

