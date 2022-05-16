Австрия отменила все коронавирусные ограничения для въезда туристов

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Австрия с 16 мая отменила обязательное прохождение карантина, наличие сертификата о вакцинации, справки о болезни или отрицательного ПЦР-теста для туристов, передает RT.

При этом есть исключения, которые касаются путешественников из стран с высоким эпидемиологическим риском, им придется проходить регистрацию и проводить 10 дней на изоляции. На данный момент в эту категорию не попадает ни одна страна.

Ранее власти Армении отменили все санитарные требования к прибывающим в страну туристам. Теперь въезжающим не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также не потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19.

Такие изменения стали возможны из-за снижения числа заболевших коронавирусом в республике.

