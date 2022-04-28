Армения отменит все санитарные ограничения для туристов с 1 мая

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Власти Армении отменят все санитарные требования к прибывающим в страну туристам с 1 мая, передает РИА Новости.

Въезжающим не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Также не потребуется сертификат о вакцинации от COVID-19.

Такие изменения стало возможно ввести из-за снижения числа заболевших коронавирусом в республике. За последние две недели в стране подтвердили 140 случаев заражения COVID-19, причем накануне, 27 апреля, сообщалось о трех заболевших.

Ранее стало известно, что власти Таиланда приняли решение об отмене ПЦР-тестирования по прибытии для привитых от коронавируса туристов. Вместе с этим снижается сумма обязательного медицинского страхового покрытия.