Таиланд отменяет ПЦР-тест по прибытии для вакцинированных туристов с 1 мая

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Таиланд принял решение об отмене с 1 мая ПЦР-тестирования по прибытии для привитых от коронавируса туристов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налиту Андамо.

Она добавила, что туристам также не нужно будет бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов ПЦР-теста. При этом власти Таиланда рекомендуют самостоятельно пройти антигенный тест. Кроме того, с 20 до 10 тысяч долларов снижается сумма обязательного медицинского страхового покрытия.

Невакцинированным туристам необходимо забронировать гостиницу для прохождения изоляции и на пятый день сдать ПЦР-тест.

Уточняется, что созданная для получения разрешения на въезд в страну система Thailand Pass продолжит действовать, ее будут использовать для проверки сертификата о вакцинации и медицинской страховки.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза одобрил новые рекомендации по передвижению во время пандемии. В документе уточняется, что поправки реагируют на развитие пандемии, увеличение масштабов вакцинации и введение бустерных доз, а также признание растущего числа сертификатов, выдаваемых третьими странами, эквивалентными цифровому сертификату ЕС о COVID-19.

Так, снимаются временные ограничения для въезда привитых граждан, но при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации или бустерной дозы не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия. Ограничения также снимаются для лиц, перенесших коронавирус не более чем за 180 дней до поездки в Евросоюз.

Тем не менее с привитых одобренной ВОЗ вакциной страны Евросоюза могут потребовать отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до отправки. При необходимости граждан могут отправить на карантин.