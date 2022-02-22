Совет ЕС обновил рекомендацию о временном ограничении для туристов

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Совет Евросоюза одобрил новые рекомендации по передвижению во время пандемии. В документе уточняется, что поправки реагируют на развитие пандемии, увеличение масштабов вакцинации и введение бустерных доз, а также признание растущего числа сертификатов, выдаваемых третьими странами, эквивалентными цифровому сертификату ЕС о COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета.

Так, снимаются временные ограничения для въезда привитых граждан, но при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации или бустерной дозы не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия. Ограничения также снимаются для лиц, перенесших коронавирус не более чем за 180 дней до поездки в Евросоюз.

Тем не менее с привитых одобренной ВОЗ вакциной страны Евросоюза могут потребовать отрицательный ПЦР-тест не позднее чем за 72 часа до отправки. При необходимости граждан могут отправить на карантин.

Также отрицательный ПЦР-тест перед отъездом может понадобиться для переболевших коронавирусом, прошедших вакцинацию прививкой, одобренной ЕС, но не имеющих сертификата ЕС или эквивалентного сертификата. В рекомендации уточняется, что к детям младше 6 лет не должны применяться никакие тесты или дополнительные требования.

Рекомендации коснулись и списка государств, из которых Совет ЕС рекомендовал разрешить необязательные поездки граждан. По новым правилам количество случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей за последние 14 дней повышено с 75 до 100, а еженедельный показатель тестирования на 100 тысяч жителей увеличился с 300 до 600. Другие существующие критерии остаются без изменений.

Новая рекомендация начнет применяться с 1 марта 2022 года.

Ранее москвичам рассказали, какие страны планируют снять антиковидные ограничения для туристов. Возможно, отправиться в Западную Европу можно будет относительно свободно уже на майские праздники.