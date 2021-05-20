ЕС рекомендовал разрешить въезд туристов, привитых одобренными ЕМА и ВОЗ вакцинами

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Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд туристам, которые сделали прививку от COVID-19 препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) или ВОЗ для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление совета.

"Если государства-члены принимают доказательство вакцинации для отказа от ограничений на поездки, таких как тестирование или карантин, они должны в принципе отменить ограничения на несущественные поездки для путешественников, которые получили последнюю рекомендованную дозу вакцины, одобренной EMA, по крайней мере за 14 дней до прибытия", – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что страны, входящие в ЕС, также могут отменить ограничения на несущественные поездки для тех, кто получил минимум за 14 дней до приезда последнюю дозу вакцины, включенной в список ВОЗ для экстренного применения.

Накануне стало известно, что ЕК подтвердила принятое постпредами стран ЕС решение одобрить предложение Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран. Ограничения на въезд предлагается снять для тех, кто привился минимум за две недели до поездки и одобренными в Евросоюзе вакцинами.

Кроме того, ЕК предложила повысить планку по допустимому количеству новых случаев заражения COVID-19 в третьих странах, чтобы получить возможность расширить список государств, граждане которых могут посещать Евросоюз независимо от вакцинации.

Этот список создали летом прошлого года. Изначально в него вошли 14 государств, но из-за второй волны к февралю 2021 года он сократился до семи стран и более не менялся.

