Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Гонконг откроется для иностранных туристов с 1 мая. Данное решение приняло правительство страны.

Туристам понадобится сертификат о вакцинации от коронавируса, а также свежий ПЦР-тест. Кроме того, нужно будет пройти антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле. При этом российский "Спутник V" в стране признан.

При обнаружении COVID-положительных пассажиров в аэропорту Гонконга самолетам прибывшей авиакомпании запретят посадку в стране на пять дней.

Ранее Таиланд принял решение об отмене с 1 мая ПЦР-тестирования по прибытии для привитых от коронавируса туристов. Также не нужно будет бронировать отель на одну ночь для ожидания результатов теста. При этом власти рекомендуют самостоятельно пройти антигенный тест.

