Курортный сезон в Анапе откроется на месяц раньше

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Анапа откроет курортный сезон на месяц раньше – 1 мая, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

Как добавили в мэрии, в майские праздники в город планируют приехать 80 тысяч человек, 245 объектов размещения со средней нагрузкой около 90% будут работать в это время. Кроме того, на майские праздники в городе будут организованы различные досуговые мероприятия.

Около 160 тысяч туристов посетили Анапу с начала года, это на 8% больше по сравнению с прошлым годом, отметили в мэрии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин перечислил лучшие направления для отдыха в майские праздники.

По словам эксперта, сегодня россияне еще могут успеть приобрести на эти даты путевки как по России, так и в зарубежные страны – места пока есть. При этом цена будет во многом зависеть от стоимости перелета, подчеркнул он.

По России для любителей отдыха с видом на море лучшим выбором в майские праздники будет Сочи, так как там есть регулярное авиасообщение, продолжает эксперт. В Анапу, Геленджик, Симферополь можно отправиться на поезде или личным автотранспортом.