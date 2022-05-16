Станция "Кленовый бульвар" БКЛ метро готова на 70%

Станция "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) готова уже на 70%. Ее планируют запустить до конца года. Сейчас там ведут отделочные работы, и в этом месяце дадут напряжение. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции четыре эскалатора полностью готовы, два лифта из четырех переданы под монтаж. В оформлении вестибюлей "Кленового бульвара" отражены мотивы русского зодчества и архитектура дворца царя Алексея Михайловича, который находится на территории музея-заповедника "Коломенское". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.