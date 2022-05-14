Проектирование второй части Рублево-Архангельской линии завершат до 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проектирование второго участка Рублево-Архангельской линии метро планируют завершить в течение 2–3 лет, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Занимаемся уточнением градостроительных решений второго этапа Рублево-Архангельской линии от станции "Липовая роща" до станции "Рублево-Архангельская". Находится этот этап в проектировании, завершить его планируем в 2023–2024 годах", – сказал Бочкарев.

По его словам, на учатке от станции "Шелепиха" до станции "Липовая роща" идут подготовительные работы. Основные работы по строительству участка планируют начать в конце этого года.

Рублево-Архангельская линия метро строится в два этапа. В рамках первого построят участок длиной более 12 километров от станции "Шелепиха" Большой кольцевой линии до станции "Липовая роща". На этом участке возведут шесть станций.

Ранее сообщалось, что город передал в аренду столичному метрополитену 11 земельных участков общей площадью 24,5 гектара для строительства Рублево-Архангельской линии метро. Эти площадки используют для строительства станций, наземных павильонов и необходимой инфраструктуры.

Протяженность Рублево-Архангельской линии метро составит около 19 километров. Она пройдет через районы Пресненский, Хорошёво-Мнёвники, Строгино, Кунцево, а также затронет Одинцовский и Красногорский городские округа Московской области. В составе новой линии планируется открыть восемь станций.

