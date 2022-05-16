Грузовик опрокинулся в результате ДТП на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на Волгоградском проспекте у дома 107к1. В результате грузовик опрокинулся на бок, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"На месте работают оперативные службы города. Для движения свободны три полосы в каждом направлении. Дорожная ситуация в районе аварии осложнена", – говорится в сообщении.

Водителей призвали по возможности выбирать пути объезда.

Ранее автомобиль перевернулся на внешней стороне Третьего транспортного кольца. ДТП произошло на съезде на 1-й Угрешский проезд. Водитель не справился с управлением, наехал на ограждение и перевернулся. Информации о пострадавших не поступало.

