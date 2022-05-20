Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве рассказали, что вечером ожидаются заторы до 8 баллов. По оценке ЦОДД, движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом – так вы точно сэкономите время", – говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о дачных заторах. В связи с этим водителей призвали заранее планировать поездки. По данным Дептранса, за последний месяц количество машин на дорогах столицы увеличилось на 100 тысяч – это более 3 миллионов авто.

Самыми загруженными направлениями в часы пик в сторону области являются Ярославское шоссе, проспект Вернадского, Щелковское шоссе, самыми свободными – Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, Рублевское шоссе. В качестве альтернативы водителям предложили воспользоваться общественным транспортом.

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