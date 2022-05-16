Торговля между РФ и Финляндией обрушилась из-за санкций Запада – посол РФ

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Торговые отношения между Россией и Финляндией практически обрушились из-за антироссийских санкций ЕС, к которым присоединилась финская сторона, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
"Что касается возможного влияния членства (Финляндии. – Прим. ред.) в НАТО на российско-финляндские торгово-экономические отношения, то здесь, к сожалению, наша двухсторонняя торговля уже практически обрушилась в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась", – сказал Кузнецов в эфире телеканала "Россия 24".
Кузнецов пояснил, что следствием введения ограничений стало резкое падение товарооборота, а также на это повлияли заморозка ряда совместных инвестиционных проектов и уход финских компаний из РФ. Посол полагает, что восстановление двусторонних деловых отношений будет болезненным и потребует много времени.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна приняла решение подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе. Позже об аналогичном решении сообщили власти Швеции.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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