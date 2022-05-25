Украинские националисты уничтожали следы своих преступлений на заводе "Азовсталь". В Народной милиции ДНР показали, что оставили после себя в подземельях боевики.

В бункерах под "Азовсталью" – остатки вооружения и обмундирования. Их бросили сдающиеся в плен украинские националисты. Часть оружия они уничтожили, но многое, в том числе и образцы из стран НАТО попало в руки защитников республики в целости. Перед тем, как сдаться, боевики избавлялись и от своих телефонов и ноутбуков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.