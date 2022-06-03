В Подмосковье возбудили дело по факту убийства 17-летней девушки

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения тела 17-летней девушки в заброшенном здании в подмосковное Немчиновке. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка СК.

"Возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Проводится осмотр места, устанавливаются все обстоятельства", – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле подмосковной прокуратуры. По данным ведомства, на теле убитой были обнаружены колото-резанные раны.

"На место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным ряда СМИ, убитая – дочь замглавы министерства по строительству Московской области Марата Сибатуллина. Отмечается, что в убийстве девушки подозревают ее знакомого Кирилла Юрчикова.

Ранее полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины на севере столицы. По информации СК, ночью 1 июня в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской нашли тело мужчины 1967 года рождения, завернутое в ковер, с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.