"Московский патруль": обвиняемого в убийстве ветерана МВД могут посадить на 15 лет

Государственный обвинитель запросил для Сергея Егорова, обвиняемого в убийстве ветерана МВД Алексея Новосельцева наказания в виде 15 лет лишения свободы.

Тело бывшего правоохранителя обнаружили в его коттедже в октябре прошлого года. Егоров был знаком с убитым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

