Автомобиль заехал в строительный котлован на Тимирязевской улице

На Тимирязевской улице в Москве машина заехала в строительный котлован. Последствия аварии сняли на видео очевидцы.

Водитель сдавал назад и не заметил яму. Машина почти целиком ушла под землю, но мужчина не пострадал.

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