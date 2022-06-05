Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение ограничено на внутренней стороне Садового кольца из-за ДТП с тремя машинами. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"На внутренней стороне Садового кольца (после пересечения с Комсомольским проспектом) столкнулись 3 автомобиля", – говорится в сообщении.

В настоящее время на место аварии прибыли оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти. В связи с этим автомобилистов попросили выбирать пути объезда.

Ранее движение было ограничено из-за аварии в тоннеле на МКАД по направлению к Калужскому шоссе. В результате ДТП грузовая машина перевернулась. По данным столичного Дептранса, автомобиль повредил стены и системы коммуникации тоннеля.

