Движение трамваев на севере Москвы восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев №29 на севере столицы восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задерживались на улице Костякова из-за автомобиля, застрявшего на путях.

Машина застряла в районе остановки "Дмитровский проезд". Маршрут временно изменили.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2022 года по 30 июня 2023 года из-за проведения строительных работ будет ограничено движение на участке Лианозовского проезда.